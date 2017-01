Actualidade

Pelo menos dez reclusos morreram no sábado na maior prisão do Rio Grande do Norte, Alcazuz, no nordeste do Brasil, em confrontos entre gangues rivais, avança a imprensa local que cita fontes oficiais.

O secretário da Justiça e Cidadania, Wallber Virgolino, disse ao diário Globo que a situação era crítica, mas que a polícia conseguiu retomar controlo sobre a prisão após uma rebelião dos reclusos que começou durante a tarde.

A polícia conseguiu entrar na prisão mas algumas zonas continuavam sob controlos dos reclusos várias horas depois do início do motim.