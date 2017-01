Actualidade

A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) lançou hoje um mini 'rocket' de baixo custo, considerado o mais pequeno do mundo capaz de pôr um satélite em órbita, mas teve de abortar a operação por motivos técnicos.

O lançamento do 'rocket' de 52 centímetros de diâmetro e menos de 10 metros de altura aconteceu às 08:33 (11:33 de sábado em Lisboa) a partir do Centro Espacial de Uchinoura, na prefeitura de Kagoshima, mas minutos depois foi decidido não ativar a segunda etapa do voo por não receberem informação da aeronave.

O 'rocket de três etapas, que transportava consigo um míni satélite de observação da superfície terrestre, é uma versão melhorada do modelo de duas etapas SS-520 da JAXA, e o seu lançamento custa um décimo do de um convencional.