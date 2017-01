Actualidade

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, afirmou sábado ao final da noite que o PCP e o BE começaram o ano a "meter baixa" e rejeitou as críticas relativamente à posição social-democrata na questão da TSU.

"Então começamos o ano com o PCP e o BE a meterem baixa no apoio ao Governo? Este ano vão estar de baixa e [depois] se o Governo precisar de qualquer coisa atirem lá para o PSD que o PSD resolve? Os cavalheiros estão muito equivocados", afirmou.

Pedro Passos Coelho falava na Covilhã, distrito de Castelo Branco, durante o "jantar de reis" organizado pela Comissão Política Local.