Actualidade

O número de mortos no acidente de barco no leste da Índia subiu hoje para 26, informaram fontes oficiais, alertando para a possibilidade de um aumento das mortes, com os trabalhos de resgate ainda a decorrer.

O barco de madeira, não motorizado, circulava com peso a mais, repleto de pessoas que voltavam de um festival de papagaios de papel, e virou-se no rio Ganges, perto de Patna, capital do estado de Bihar.

O número exato de desaparecidos não pode ser determinado devido à ausência de uma lista de passageiros, mas a polícia disse que o barco transportava pelo menos 40 pessoas.