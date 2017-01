Actualidade

Três homens do Bahrein, considerados culpados de um ataque que matou três polícias em 2014, foram hoje executados, anunciaram as autoridades locais.

A sentença foi executada por um pelotão de fuzilamento, segundo fonte do Ministério Público do Bahrein, citada pela agência oficial de notícias do país.

No sábado, dezenas de pessoas tinham protestado contra a execução dos três xiitas que em 2015 foram considerados culpados da morte de dois polícias do Bahrein e um dos Emirados Árabes Unidos, num ataque à bomba em 2014.