Actualidade

O Presidente chinês quer projetar a imagem da China como "potência responsável" na sua primeira viagem ao exterior neste ano, que vai decorrer na Suíça entre hoje e quarta-feira, onde irá participar também do Fórum Económico Mundial de Davos.

A Suíça será a primeira viagem internacional em 2017 do Presidente chinês, Xi Jinping, mas para além da agenda bilateral da primeira parte da viagem, quase todo o interesse centra-se na sua presença nos fóruns e organizações internacionais entre terça e quarta-feira.

O Fórum de Davos, ponto de encontro das elites económicas no mundo, receberá pela primeira vez, na terça-feira, um Presidente chinês e foi reservado para Xi Jinping o discurso inaugural, no qual se espera uma enérgica defesa da globalização e do livre comércio.