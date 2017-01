Actualidade

Palestinianos e israelitas perderam a esperança em negociações, encontros, cimeiras ou resoluções para promover um acordo de paz e optam por ignorar a conferência internacional que hoje decorre em Paris e que reúne representantes de 70 países.

A indiferença ou a descrença abundam entre os cidadãos dos dois lados do conflito do Médio Oriente quando questionados sobre quais as opções que hoje se podem abrir na conferência internacional para a paz em Paris.

"Paz? Qual paz? Isso são disparates", afirma Diya Basis, que trabalha numa empresa de câmbio de dinheiro no centro de Ramala. E acrescenta: "Vejamos as machetes dos jornais de há 20, 10 e três anos e veremos que as informações são as mesmas".