Actualidade

O cadáver encontrado sábado numa balsa salva-vidas na baía do Focinho do Forte, na costa norte da ilha do Porto Santo, é de um indivíduo de nacionalidade alemã, diz, em comunicado emitido na madrugada de hoje, a Autoridade Marítima Nacional.

"Tratava-se um indivíduo do sexo masculino, com 67 anos, de nacionalidade alemã e das diligências efetuadas no local, foi possível identificar a vítima como tripulante de um veleiro de pequenas dimensões, de bandeira alemã "Tortuga", revela o comunicado.

O Comando da Zona Marítima refere que "o desconhecimento da localização desde veleiro já havia sido reportado por um familiar do proprietário".