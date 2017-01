Actualidade

A primeira-ministra britânica pedirá "união" aos cidadãos no seu esperado discurso sobre o 'brexit', que decorrerá na terça-feira, com o objetivo de construir um Reino Unido "global", adiantaram hoje vários jornais britânicos.

No discurso, que será realizado no palácio Lancaster House, no centro de Londres, espera-se que Theresa May apresente detalhes da estratégia do Governo para negociar com Bruxelas a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Theresa May apelará, tanto aos partidários como aos que se colocaram contra a saída da União Europeia, que deixem para trás as suas diferenças e "os insultos".