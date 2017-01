Actualidade

O Exército israelita atacou hoje em Gaza posições do movimento islâmico Hamas, depois de vários disparos provenientes da Faixa de Gaza terem alcançado um veículo militar israelita que patrulhava junto à fronteira.

"Em resposta ao ataque com disparos dirigido contra as forças do Exército, um tanque alcançou posições do Hamas em Gaza", segundo um curto comunicado militar citado pela EFE, que não adianta se houve danos ou vítimas.

França acolhe hoje uma conferência internacional para a paz no Médio Oriente, com o objetivo de reiterar o apoio da comunidade internacional à solução de coexistência pacífica de dois Estados, Israel e Palestina.