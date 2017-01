Actualidade

A queda de neve provocou em Espanha o encerramento de estradas em vários pontos do país e o mau tempo colocou em alerta 16 províncias, divulgaram hoje a imprensa e as autoridades espanholas.

De acordo com o jornal El País, o mau tempo em Espanha, nomeadamente a neve, o vento e as grandes ondas, levaram as autoridades a colocar em alerta 16 províncias do país.

Por exemplo, as províncias de Huesca e Teruel sofrem com os ventos fortes que podem chegar aos 100 quilómetros por hora, além de terem baixas temperaturas e o acumular de neve.