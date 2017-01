Actualidade

O apoio internacional à desminagem humanitária em Angola, realizada por três Organizações Não-Governamentais (ONG) estrangeiras, está em queda desde 2008 e até 2015 levou a uma redução de 89 por cento do trabalho no terreno.

Numa informação conjunta divulgada hoje, no Huambo, pela The Halo Trust, MAG (Mines Advisory Group) e Ajuda Popular da Noruega, as três principais ONG internacionais que asseguram a desminagem em Angola, 1.858 campos minados que resultaram da guerra civil estão hoje limpos de minas.

Equivale a 56,4% da meta para tornar Angola livre de minas até 2025, conforme convenções internacionais a que o país aderiu, mas ainda restam 1.435 campos, de dimensões variáveis, por intervencionar, deparando-se estas ONG com a progressiva quebra no financiamento a estas operações, provocando a redução do trabalho no terreno.