Actualidade

Quatro militares da GNR, incluindo um oficial superior, e 14 civis começam a ser julgados, na segunda-feira, em Portalegre, por corrupção, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder e fraude fiscal, revelaram hoje fontes judiciais.

As mesmas fontes indicaram à agência Lusa que o julgamento vai ser realizado no centro de congressos da Câmara de Portalegre, devido ao elevado número de intervenientes, entre arguidos, advogados e testemunhas.

As primeiras detenções foram efetuadas, no dia 19 de janeiro de 2016, na zona de Portalegre, na sequência de uma "investigação conduzida exclusivamente" pela GNR, através da Unidade de Ação Fiscal, e coordenada pelo Ministério Público (MP), por intermédio do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.