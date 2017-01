Actualidade

As autoridades congolesas anunciaram hoje a entrada no território da República Democrática do Congo (RDCongo) de 200 ex-combatentes do M23 - um grupo rebelde que foi expulso do país em 2013 - a partir do Uganda, onde estão refugiados.

"Duas colunas de antigos elementos do movimento rebelde M23 cruzaram a fronteira na noite de sábado, a partir do Uganda, para atacar a aldeia de Ishasha", disse à agência de notícias francesa AFP Lambert Mende, porta-voz do Governo da RDCongo.

"Como os nossos vizinhos do Uganda, com quem temos compromissos muito sérios, permitem às pessoas que estão em campos de refugiados entrarem armados em nossas fronteiras?", questionou Mende.