Actualidade

O papa Francisco afirmou hoje que é necessário "adotar medidas para a proteção e defesa, assim como para a integração, das crianças imigrantes" na sua mensagem proferida após a oração do 'Angelus', no Vaticano.

Da janela do palácio papal, Francisco recordou que a Igreja Católica celebra hoje o Dia Mundial do Imigrante e do Refugiado, que este ano é dedicado aos "menores imigrantes, vulneráveis e sem voz".

"Estes pequenos irmãos não acompanhados estão expostos a tantos perigos! E são muitos!", exclamou.