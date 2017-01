Actualidade

O antigo presidente do parlamento espanhol Patxi López, que apresentou a sua candidatura às primárias do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), disse hoje opor-se a que o líder do partido seja eleito sem a participação dos socialistas catalães.

Patxi López, que é o primeiro dirigente socialista a lançar-se na corrida às primárias, qualificou como um "erro maior" que o líder do partido seja escolhido sem a participação do Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC).

"Digo isso de boa-fé: se alguém pretende fazê-lo, seria um erro. Irei opor-me radicalmente", adiantou o antigo presidente do governo regional basco, citado pela agência EFE.