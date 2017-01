Actualidade

O motim na prisão estadual de Alcaçuz, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte, terminou hoje depois de 14 horas e mais de 10 mortos confirmados, de acordo com as autoridades, divulgou a imprensa brasileira.

De acordo com o portal de notícias G1, o motim começou com uma briga entre presos de dois pavilhões, sendo que num deles estavam os relacionados com as fações criminosas que atuam no país.

Os presos, que se rebelaram às 17:00 horas de sábado no horário local (20:00 horas em Lisboa), renderam-se às 07:20 horas (10:20 horas em Lisboa) deste domingo, após a força de choque da Polícia Militar (PM) entrar nos pavilhões.