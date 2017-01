Actualidade

Pelo menos sete civis morreram hoje em bombardeamentos do regime sírio na região de Wadi Barada, perto da capital Damasco, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

As forças governamentais bombardearam a localidade de Deir Qanun, especificou Rami Abdel Rahman, responsável do Observatório, afirmando que se trata do ataque que mais mortes causou nessa região desde a entrada em vigor da trégua, a 30 de dezembro.

A região de Wadi Barada é a principal fonte de fornecimento de água para Damasco.