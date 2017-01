Actualidade

A Câmara Municipal de Machico congratulou-se hoje com a devolução por parte do Governo de António Costa dos juros de mora de IMI e do IMT.

"Na reunião ordinária de 12 de janeiro de 2017, a Câmara Municipal de Machico manifesta a sua satisfação pela devolução dos cerca de 86 mil euros, entretanto já transferidos para os cofres do município e que serão usados para investimento em benefício dos machiquenses, congratulando o Governo da República por esta exemplar medida", diz a autarquia em comunicado emitido hoje.

A autarquia diz ser justo "agradecer a forma como o primeiro-ministro António Costa tem sido solidário para com os municípios e tem pugnado pelos interesses do poder local".