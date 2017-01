Actualidade

O Marítimo venceu hoje, no Funchal, o Paços de Ferreira por 3-1, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol, ascendendo provisoriamente ao sexto lugar da prova.

A equipa insular entrou forte na partida e aos oito minutos já vencia por 2-0, com golos de Dyego Sousa (05) e de Raul Silva (08), os pacenses ainda responderam na primeira parte com um tento de Welthon, mas Dyego Sousa acabou por 'bisar' na partida aos 68, na conversão de uma grande penalidade.

A vitória permite aos 'verde rubros' subir provisoriamente à sexta posição com 26 pontos, enquanto os pacenses estão no 13.º posto com 17.