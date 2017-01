Actualidade

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) divulgou hoje a escolha de Mário Gomes para o cargo de selecionador nacional de seniores masculinos.

Em comunicado colocado no seu 'site', a FPB valorizou não só a experiência e currículo de Mário Gomes, "mas também o profundo conhecimento que possui dos jogadores portugueses e do basquetebol nacional e internacional".

O novo selecionador nacional, de 57 anos, sucede assim no cargo a Mário Palma, considerado o treinador com o currículo mais rico do basquetebol português e que decidiu, no passado mês de outubro, aceitar um convite para treinar a seleção da Tunísia.