Autárquicas

O vice-presidente centrista Adolfo Mesquita Nunes disse hoje que o partido "respeita a decisão do PSD de não se juntar ao CDS" na corrida à Câmara de Lisboa nas autárquicas, "mantendo ambição máxima" na candidatura de Assunção Cristas.

"O CDS respeita a decisão do PSD de não se juntar ao CDS neste projeto para a cidade de Lisboa, assim como sempre respeitou as decisões e o tempo do PSD neste processo autárquico para a cidade de Lisboa", disse hoje Adolfo Mesquita Nunes à agência Lusa.

Em causa, as declarações do presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, no sábado, que garantiu que os sociais-democratas terão uma candidatura própria à Câmara de Lisboa, a qual será apresentada "na altura certa" e sem coligação com o CDS-PP.