atualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, exprimiu hoje o seu desgosto pela morte do arquiteto e antigo presidente do Centro Cultural de Belém Antero Ferreira, que "serviu a causa pública com dedicação, determinação e criatividade".

"O Presidente da República exprime o seu desgosto pelo falecimento do Senhor Professor Antero Ferreira, que, como professor, responsável pela conversão da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa em Faculdade de Arquitetura, Presidente do Centro Cultural de Belém e responsável cimeiro no domínio do Património Cultural Português, serviu a causa pública com dedicação, determinação e criatividade", lê-se na página da Presidência da República.

O arquiteto e antigo presidente do CCB Carlos Antero Ferreira morreu sábado, aos 84 anos, num hospital em Lisboa, vítima de doença prolongada, informou a família.

Carlos Antero Ferreira, professor da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, foi arquiteto, historiador, ensaísta e poeta.

Nascido em Lisboa, a 24 de fevereiro de 1932, foi presidente do Centro Cultural de Belém (CCB) entre 1993 e 1996. Foi ainda presidente do conselho de administração e do conselho diretivo da Fundação das Descobertas.

Ainda na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que é "estatutariamente Presidente de Honra da Associação Naval de Lisboa”, manifesta também “o seu pesar pelo falecimento do Comodoro Honorário Vitalício, Carlos Ribeiro Ferreira".

Segundo a nota, Carlos Ribeiro Ferreira prestigiou o desporto português, "desde 1944, como notável atleta olímpico e qualificado dirigente nacional e internacional, e apresenta amigas condolências à Família e à Associação Naval de Lisboa".