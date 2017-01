Desporto

O FC Porto recebeu e venceu hoje o Moreirense por 3-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol, fechando a primeira volta a quatro pontos do comandante Benfica.

Um golo de Oliver Torres, aos 30 minutos, abriu caminho à vitória 'azul e branca', formação que voltou a marcar através de André Silva, aos 42, e de Marcano, aos 62.

O FC Porto fecha a primeira volta no segundo posto com 38 pontos, menos quatro do que o líder Benfica e mais quatro do que o Sporting, terceiro, enquanto o Moreirense é o atual 16.º com 14 pontos.