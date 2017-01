Actualidade

Um sismo de magnitude 5,8 atingiu hoje o norte do arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul, sem que as autoridades tenham registo de danos ou vítimas ou tenha sido emitido um alerta de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica em todo o mundo, situou o hipocentro a dez quilómetros de profundidade, abaixo do leito marinho.

O mesmo organismo localizou o abalo a 128 quilómetros da localidade de Sola e a 496 de Port-Vila, a capital.