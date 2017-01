Actualidade

Pelo menos 20 pessoas, incluindo seis crianças, morreram hoje quando um avião de carga caiu perto do aeroporto de Bisqueque, no Quirguistão.

"O número de pessoas mortas subiu para 20", disse à agência AFP o ministério para as emergências do Quirguistão, depois de inicialmente ter indicado 15 mortes. Equipas médicas informaram que seis crianças estavam entre as vítimas.

ISG//ISG