Actualidade

O Presidente da República timorense, Taur Matan Ruak, anunciou hoje que as eleições presidenciais timorenses se realizam no próximo dia 20 de março, permitindo a tomada de posse do novo chefe de Estado a 20 de maio.

"O Presidente da República Taur Matan Ruak marcou as eleições para Presidente da República para o dia 20 de março de 2017, depois de ouvir os partidos com assento parlamentar e o Governo", refere um comunicado da Presidência enviado à Lusa.

"O Presidente da República espera que a campanha eleitoral e as eleições presidenciais decorram de forma ordeira e pacífica, permitindo a escolha livre e informada dos cidadãos", refere o custo comunicado.