Actualidade

Um avião de carga que tentava aterrar no principal aeroporto do Quirguistão caiu hoje, dia em que se registou um nevoeiro cerrado, numa zona densamente habitada , causando pelo menos 32 mortos, informaram autoridades do aeroporto.

A maioria dos mortos é da localidade de Dacha-Suu, onde um avião da Turkish Airlines que voava de Istambul para Hong Kong, via Bisqueque (capital do Quirguistão), caiu pelas 07:30 (01:30 em Lisboa), explicou à agência AFP um porta-voz do ministério dos serviços de emergência do país.

Os quatto pilotos também morreram, indicou a mesma entidade.