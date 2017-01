Actualidade

A libra caiu hoje para mínimos de 32 anos contra o dólar nos mercados asiáticos depois de notícias de que a primeira-ministra britânica, Theresa May, está pronta para uma "saída dura" União Europeia ("hard brexit").

A queda da libra aconteceu depois de perdas na maioria dos mercados asiáticos, com os investidores a aguardar com preocupação o discurso de tomada de posse de Donald Trump na sexta-feira, desiludidos com a falta de pormenores sobre as suas políticas económicas.

Vários jornais de domingo do Reino Unido afirmaram que May está disposta a sair do mercado único, da união aduaneira europeia e do Tribunal de Justiça Europeu, de modo a reconquistar controlo da imigração.