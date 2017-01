Actualidade

A vencedora da primeira edição do Prémio Sonae Media Art, em 2015, Tatiana Macedo, considera que a "grande repercussão" do galardão foi ter dado "maior visibilidade" ao seu trabalho, e convites para criar novas obras.

Contactada pela agência Lusa, a primeira galardoada, com 40 mil euros, pela obra inédita "1989", referiu que o prémio bienal, organizado pelo Museu do Chiado com o patrocínio da Sonae, "suscitou mais curiosidade e atenção" ao seu trabalho.

Apesar de ter estado afastada de Portugal ao longo do ano passado, depois de ter conquistado o galardão, a fazer uma residência no centro de artes Künstlerhaus Bethanien, em Berlim, "os convites surgiram logo a seguir".