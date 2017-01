Actualidade

O músico Rodrigo Leão compôs um tema de homenagem a Vergílio Ferreira, que vai apresentar em Gouveia, no dia 28, no encerramento das comemorações do centenário do nascimento do escritor, foi hoje anunciado.

A Câmara Municipal de Gouveia refere em comunicado hoje divulgado que o trabalho do músico surge no seguimento de um desafio lançado em março de 2016, durante o ano das comemorações do centenário do nascimento de Vergílio Ferreira.

O autor de "Manhã Submersa" nasceu na aldeia de Melo, no concelho de Gouveia, distrito da Guarda, a 28 de janeiro de 1916, e morreu a 01 de março de 1996.