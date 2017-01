Brexit

A libra esterlina estava a recuperar para 1,20 dólares depois de ter descido para o nível mais baixo desde outubro devido à eventualidade da primeira-ministra britânica, Theresa May, antecipar a saída do Reino Unido do mercado único.

Segundo analistas citados pela Efe, a libra recuou para níveis abaixo dos 1,20 dólares nos mercados asiáticos e britânico, mas depois das 8:30 TMG recuperou ligeiramente e estava a cotar-se a 1,20 dólares.

A moeda britânica também estava a cair face ao euro, estando a recuar no mercado de Londres 0,90% para 1,13 euros.