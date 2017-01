Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão Frank-Walter Steinmeier disse hoje que existe "preocupação" sobre as posições do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que a NATO é uma organização obsoleta.

Steinmeir, que participa na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em Bruxelas, disse que se encontrou hoje com o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg.

"As declarações do presidente eleito (Donald Trump) foram recebidas com preocupação", adiantou o chefe da diplomacia de Berlim.