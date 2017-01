Recursos Humanos

A felicidade no trabalho (e fora dele) tem um segredo. Saiba qual é

O facto das pessoas mais felizes serem também as mais bem-sucedidas a nível profissional não é uma grande novidade. No entanto, sabia que pode melhorar os seus níveis de felicidade e até prever a sua felicidade futura? Segundo o autor do livro Plano A, «desenvolvermo-nos em áreas como o otimismo, o lifestyle, a inteligência emocional, a aprendizagem, acriatividade e as relações» é o caminho para alcançar «níveis de felicidade nunca antes imaginados».



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt