Actualidade

A Câmara do Fundão vai renovar os conteúdos do Palácio do Picadeiro, em Alpedrinha, que passará também a integrar um estúdio de gravação profissional com capacidade para gravar até uma orquestra.

A iniciativa surge no âmbito do orçamento participativo de 2015, cuja proposta vencedora foi exatamente a instalação de um estúdio de gravação naquele espaço, mas a autarquia decidiu ir além do que estava previsto, conforme explicou o presidente da Câmara, Paulo Fernandes.

"Foi o impulso para acelerarmos a mudança dos conteúdos, num casamento que tem como fio condutor o som e que liga o valor patrimonial do edifício ao património natural e às nossas paisagens sonoras", apontou.