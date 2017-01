EUA

A atriz portuguesa, que na série NCIS: Los Angeles dá vida a Kensi Blye, será uma das apresentadoras do programa com os melhores anúncios do Super Bowl, a final da liga de futebol americano.

«Estão tão feliz por partilhar convosco que vou co-apresentar um programa especial ‘Os melhores anúncios do Super Bowl 2017’ ao lado do incrível Boomer Esiason, no dia 31 de janeiro, na cbstv», contou Daniela Ruah na sua conta oficial de Instagram. A 51ª edição do Super Bowl é a 5 de Fevereiro.