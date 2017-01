Actualidade

A agência de notação financeira Moody's considera que o incumprimento financeiro de Moçambique "não leva imediatamente" a uma descida do 'rating', mas pode ter impactos indiretos na avaliação da qualidade do crédito do país.

"As implicações no 'rating' podem variar, mas um falhanço no pagamento, por si só, não é provável que desencadeie uma descida do nosso 'rating', já que o nosso 'rating' de Caa3 para Moçambique e para os títulos de dívida com maturidade em 2023 já está num nível consistente com incumprimentos financeiros que signifiquem uma perda entre 20 a 30% para os investidores", disse a Moody's numa resposta enviada à Lusa ainda antes do anúncio de 'default' feito pelo Governo moçambicano, esta manhã.

Na resposta, a analista sénior para o crédito soberano em África, e que segue de perto a economia de Moçambique, Lucie Villa, explicou que "falhar um pagamento pode ter impactos indiretos, difíceis de antecipar hoje, mas pode, em última análise, levar a uma mudança no 'rating'".