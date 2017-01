BPI

O gabinete de estudos económicos do BPI considerou hoje que o anúncio de Moçambique sobre o não pagamento da prestação de janeiro confirma o que já era esperado e mostra "uma postura de esclarecimento junto dos credores".

"O anúncio do default por parte de Moçambique acaba por ser uma confirmação do que já era esperado por algumas instituições", disse a analista que segue o país, Vânia Duarte, à Lusa, acrescentando que "é uma forma de acabar com as expectativas que rodeavam a questão" do pagamento da prestação de janeiro.

"Também é importante notar que, mais uma vez, o Governo moçambicano assume uma postura de esclarecimento junto dos credores, demonstrando o compromisso em assegurar maior transparência dos seus actos", disse a analista, salientando que é igualmente positivo que o FMI mantenha as conversações e o empenho "em ajudar Moçambique a resolver os seus desafios".