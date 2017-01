Gastronomia

Ao fim de semana e feriados, tome um brunch entre o Convento do Carmo e o Elevador de Santa Justa.

Situado nos Terraços do Carmo, algures entre o Convento do Carmo e o Elevador de Santa Justa, encontramos o Topo Chiado, com uma ampla vista.

A grande novidade deste espaço é que já disponibiliza um apetitoso brunch, aos sábados, domingos e feriados, entre as 12h e as 16h.

No Topo Chiado as sugestões são para toda a família, dos mais novos aos mais velhos, sem esquecer os amigos vegetarianos.

É possível escolher entre o Brunch Chiado – que inclui sumo natural de cenoura, laranja e ananás ou uma bebida quente (galão, capuccino ou chá), um sortido de pães e um cesto com croissant e pão de deus, ovos molhados, estrelados ou benedict, um sortido de enchidos e queijo, iogurte e granola, madalenas ou salame de chocolate – e o Brunch Vegetariano Chiado que difere pela salada de rúcula e cogumelos e pelo brownie de batata doce.

Para as crianças, o menu infantil é composto por sumo natural de cenoura, laranja e ananás, um sortido de pães, pão de deus e croissant, uma variedade de doces e ovos molhados, estrelados ou benedict.

Em breve, o Topo Chiado terá uma sala coberta com 30 lugares. Até lá, aproveite os dias ensolarados na esplanada, com aquecedores e mantas.

Preço: €15 (adulto); €7,5 (crianças)