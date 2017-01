Actualidade

O Índice dos Mercdos Emergentes caiu para o valor de há três semanas, com os investidores a recearem as ameaças em crescendo ao comércio global e ao crescimento, no dia em que Moçambique anunciou que ia entrar em incumprimento.

"O Índice dos Mercados Emergentes MSCI teve a maior queda das últimas três semanas e uma série de moedas caíram pela primeira vez nos últimos três dias", escreve a agência de informação financeira Bloomberg, dando conta de uma série de iniciativas e relatórios que estão a fazer descer o valor dos ativos.

"Os investidores estão preocupados na sequência da divulgação de um relatório que diz que a saída do Reino Unido da União Europeia pode também envolver a saída do mercado único e com o Presidente eleito dos Estados Unidos a afirmar que mais países poderão sair do bloco", escreve a Bloomberg.