Blue Monday

Hoje é a ‘Blue Monday’, o dia mais triste do ano. Para o combater, nada melhor do que planear umas férias.

É, acredita-se, o dia mais deprimente do ano, a conjugação de uma tempestade perfeita de fatores negativos. E de acordo com o calendário – e com as contas feitas por uma agência de relações públicas que entretanto o tornaram um evento anual – esse dia é esta segunda-feira. Mas não tem que sucumbir à Blue Monday. Aliás, porque não usar este dia para planear as próximas férias? É pelo menos esse o conselho do portal HomeAway, que confirma: a terceira semana de janeiro regista, todos os anos, um grande aumento de reservas.

Sonhar com tempos de descanso pode bem ser a solução para combater a depressão que se instala nesta época do ano e que os números confirmam. Pelo menos os da HomeAway que, no seu mais recente estudo, revela que um terço dos franceses reconhecem estar mais deprimidos do que o habitual nestas semanas do ano.

E para 78% dos inquiridos, a melhor forma de ultrapassar este estado de alma é rever e planificar as próximas férias, sendo que para 49% as ideais incluem um destino distante, com muito sol e calor.

Mas há outros sonhos. Ao todo, 21% imagina-se numa cidade europeia, enquanto 12% preferem uma estadia relaxante numa zona rural. Há depois os mais aventureiros, 12%, para quem esta coisa das férias inclui uma mochila às costas e ainda os mais desportivos (6%), que preferem os desportos na neve.