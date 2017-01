Desigualdades

De acordo com um novo relatório, as mulheres na União Europeia têm ainda muito que esperar até conseguirem receber o mesmo que os homens.

Os homens ganham mais do que as mulheres. É um facto. A questão agora é outra: quando é que tudo o que tem sido feito para eliminar (ou encurtar) este ‘gap’ salarial vai surtir efeito? As notícias não são as melhores. Parece que, na União Europeia (UE), com algumas honrosas exepções, a espera vai ser longa. E Portugal, em 26 países analisados, será o 25º a vai demorar mais tempo a consegui-lo.

A informação é dada por um estudo do Expert Market (http://www.expertmarket.co.uk/focus/closing-eu-gender-pay-gap) uma empresa que compara serviços e produtos de negócios, com base na análise de cinco variáveis: o número de horas de trabalho, o setor (público ou privado), a idade, a indústria e o tipo de trabalho. E foi com surpresa que concluiu que as mulheres romenas, com idade entre os 25 e os 34 anos, com trabalho manual qualificado na indústria hoteleira, têm a possibilidade de eliminar este ‘gap’ já em 2018. Seguem-se as polacas (entre os 45 e os 54 anos, empregadas no setor público), também em 2018 e as belgas (entre os 25 e os 34 anos, empregadas no setor privado), em 2020.

Ainda de acordo com a mesma fonte, em todas as nações com melhores resultados, o caminho mais rápido para eliminar estas diferenças foi mais favorável às mulheres na faixa etária dos 34 ou menos, que trabalhavam em atividades ligada ao governo ou ao setor da energia e eletricidade.

Portugal na cauda da UE

Para Portugal, as notícias não são as melhores. As contas feitas por este relatório revelam que só em 2068 é que o ‘gap’ vai deixar de existir, uma previsão que o nosso país partilha com a Hungria, ainda que os húngaros surjam aqui um lugar atrás do nosso, o que lhes confere o título de mais atrasados.

Dados que, segundo Michael Horrocks, especialista da Expert Market, podem ser encorajadores, ao indicarem uma data para o fim destas desigualdades. Mas que mostram que é preciso fazer mais.