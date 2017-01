Produtos biológicos

Depois dos excessos da época festiva, os supermercados biológicos Brio destacam os melhores alimentos para criar sumos e sopas detox, eficazes para recuperar a forma física, para emagrecer e para rejuvenescer. Todos os produtos têm selo de qualidade Brio e promovem uma alternativa biológica para voltar a adoptar uma alimentação mais saudável, livre de excessos.

Gengibre, limão, hortelã, maçã, abacate são alguns dos alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais usados nos sumos e sopas detox para melhorar o sistema digestivo e hidratar o corpo.

Há também outros produtos que devem ser considerados: o ananás, por exemplo, que ajuda a digestão, melhora a circulação e tem propriedades de emagrecimento, e os espinafres, que são ricos em nutrientes e vitaminas eficazes em dietas equilibradas, seja em saladas, sopas ou sumos.

Destaque ainda para o sumo de Aloe Vera Pukka, rico em aminoácidos e minerais e um dos produtos mais eficazes para limpeza e desintoxicação do corpo, ajudando a fortalecer a digestão e a eliminar desperdícios.

Receita de Sumo de Ananás com Espinafres e Hortelã

Ingredientes:

- Metade de um Ananás

- 1 Mão de Espinafres

- 2 folhinha de Hortelã

- 250ml de água

- 1 Colher de Chá de sementes de linhaça moída

Modo de Preparação:

Descasque o Ananás. De seguida, coloque os ingredientes no liquidificador. No final decore com uma folha de hortelã.

Sopa Detox de Espinafre

Ingredientes (2 porções):

- 1 molho de espinafre

- 1 cebola (usei a roxa)

- 1 colher (de sopa) de azeite extra virgem

- 2 colheres (de sopa) de linhaça dourada (pode ser a castanha)

- 1 colher (de sopa) de castanha de caju torrada e sem sal

- 1 batata doce média

- 1 pitada de sal marinho

- 2 chávenas (de chá) de água

Preparação:

Lave o espinafre e separe somente as folhas (use o talo para outras receitas). Coloque a linhaça num recipiente e acrescente 5 colheres (de sopa) de água e reserve até formar o gel de linhaça (passado cerca de meia hora já pode ser usada) Coloque o azeite numa panela com a cebola cortada em fatias; depois de a cebola aloirar acrescente os espinafres, a batata doce descascada e cortada em rodelas. Junte as 2 chávenas de água e deixe cozinhar. Desligue quando a batata doce ficar macia. Coloque no liquidificador o conteúdo da panela, o gel de linhaça que se formou, acrescente um pouco de água. Bata bem.