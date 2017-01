Actualidade

O treinador do Desportivo de Chaves, Ricardo Soares, disse hoje que "só lhe passa pela cabeça" ultrapassar o Sporting nos quartos-de-final da Taça de Portugal, pois isso significa ficar perto da final.

"Iremos fazer de tudo, dentro de uma estratégia definida, para ultrapassar o Sporting", afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão à receção do Sporting, na terça-feira, para os quartos de final da Taça de Portugal.

Depois do empate 2-2 entre as duas equipas no jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado, o timoneiro do clube de Trás-os-Montes realçou que os jogos serão diferentes, porque são competições diferentes, por isso, nada está definido.