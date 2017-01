Actualidade

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) anunciou hoje um investimento de cerca de 5,8 milhões de euros na ampliação do Serviço de Urgência, na aquisição de equipamento para o serviço de Imagiologia e em tecnologias e sistemas de informação.

De acordo com dados disponibilizados à Lusa, o plano de investimento do CHP para 2017 prevê a ampliação do Serviço de Urgência (SU), nomeadamente a criação de "uma moderna Unidade de Observação".

Este projeto vai permitir "um aumento muito significativo" da capacidade do SU, num investimento que ultrapassa os 500 mil euros.