Actualidade

O número de hóspedes na hotelaria cresceu 12,6% em novembro de 2016, enquanto as dormidas aumentaram 14,7%, na comparação homóloga, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), que destacou o contributo do mercado internacional.

Na informação divulgada hoje, o INE indicou que os estabelecimentos hoteleiros registaram 1,1 milhões de hóspedes (12,6%) e 2,9 milhões de dormidas (14,7%) no penúltimo mês de 2016, num cenário que registou uma subida da representatividade do mercado internacional nas dormidas (19,5% para 2,1 milhões), com o "contributo de um importante evento internacional em Lisboa".

No início de novembro, decorreu na zona do Parque das Nações, em Lisboa, a conferência internacional de tecnologia e inovação WebSummit.