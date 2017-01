Actualidade

Portugal entregou hoje à Comissão Europeia a queixa relacionada com a decisão espanhola de construir um armazém de resíduos nucleares em Almaraz, sem avaliar o impacto ambiental transfronteiriço, disse hoje fonte do Ministério do Ambiente.

"A queixa seguiu hoje" para Bruxelas, avançou à agência Lusa a fonte do Ministério liderado por João Matos Fernandes.

