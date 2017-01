Actualidade

A 4.ª edição da Feira Ibérica de Turismo (FIT), a realizar de 28 de abril a 01 de maio, na cidade da Guarda, terá Moçambique como país convidado, foi hoje anunciado.

Segundo o presidente da autarquia da Guarda, Álvaro Amaro, o município volta a apostar na internacionalização da FIT e Moçambique, no continente africano, foi convidado para participar, enquanto o destaque ibérico será dado à região da Estremadura espanhola.

Na conferência de imprensa de apresentação do certame, o autarca adiantou que na edição de 2017 a FIT destaca "o turismo sustentável para o desenvolvimento e a importância do Turismo de Natureza", no âmbito da estratégia do município "para os próximos anos", de que é exemplo o anunciado projeto dos "Passadiços do Mondego".