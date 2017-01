Actualidade

O secretário de Estado do Desporto e Juventude, João Paulo Rebelo, mostrou-se hoje satisfeito por ter serenado a polémica na arbitragem no futebol português, salientando que os excessos devem ser anulados.

"Temos que saber lidar com toda tranquilidade e não alimentar alguns excessos que surgem e devemos contrariar isso. Tenho que confessar que me sinto satisfeito pelas coisas estarem mais na normalidade, diria eu", afirmou João Paulo Rebelo, à margem da visita ao Centro de Alto Rendimento do Jamor, Oeiras.

O Secretário de Estado lembrou que na, altura de maior controvérsia, apelou "aos dirigentes, treinadores, agentes, jogadores que potenciassem o que são os valores supremos", salientando que "são esses que devem ser passados aos jovens".