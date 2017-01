Desporto

Os 'motards' Paulo Gonçalves e Joaquim Rodrigues chegaram hoje a Portugal - depois de terem participado no rali todo-o-terreno Dakar2017 - com sentimentos distintos de frustração e felicidade, respetivamente.

Paulo Gonçalves (Honda) foi o português mais bem classificado, com o sexto lugar, a quase uma hora do vencedor, o britânico Sam Sunderland (KTM), conseguindo o seu segundo melhor resultado de sempre, depois da segunda posição em 2015.

"Este resultado sabe a pouco. Vim de edições anteriores com um resultado menos bom mas mais feliz. Aquilo que fizemos em pista permitia-nos ter um resultado bastante melhor. Mas tenho de aceitar o resultado. Obviamente que a nossa equipa fez um recurso da decisão do comissário do grupo de júris. Vamos aguardar a decisão. Acho que foi o único ponto negativo", começou por explicar Paulo Gonçalves.